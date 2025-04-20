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Военного поймали с психотропами в Одессе — как наказали

20 апреля 2025 21:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Солдат повторно уличен с наркотиками: суд дал испытательный срок
Судейский молоток. Фото: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе суд рассмотрел дело солдата ВСУ, которого во второй раз уличили в незаконном хранении наркотиков. После первого приговора мужчина снова заказал метадон через Telegram. Его задержали на улице с психотропами в кармане.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный заказывал наркотики

Известно, что мужчина, проходя службу в механизированном батальоне, заказал метадон и димедрол через Telegram. Получив "закладку", он хранил наркотик дома, а впоследствии — при себе. Его остановили 5 декабря возле дома на улице Марии Демченко, где во время обыска обнаружили 0,234 г метадона, оборот которого запрещен в Украине.

Более того, как установил суд, солдат уже был осужден за аналогичное правонарушение в сентябре 2024 года. Однако менее чем через три месяца после приговора он снова совершил то же преступление.

Какое наказание за хранение наркотиков

На суде обвиняемый признал вину полностью, искренне раскаялся и сообщил, что прошел лечение от наркозависимости. Он просил не наказывать его строго. Суд учел его раскаяние, участие в лечении и то, что мужчина не стоит на учете у нарколога и психиатра.

Несмотря на то, что преступление совершено в течение года после предыдущего приговора, суд решил не отправлять военнослужащего за решетку. Вместо этого ему назначено один год и один месяц лишения свободы, но с испытательным сроком на два года.

Также обвиняемый должен возместить государству 4 775 гривен за проведение экспертизы. Наркотическое средство, изъятое у него, будет уничтожено после вступления приговора в законную силу.

Напомним, в Одессе офицер воинской части, двигаясь ночью по проспекту Шевченко, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Также мы писали, что уклонист, которого шесть раз ловили на границе, после мобилизации сдавал российским захватчикам позиции своего подразделения.

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