Солдат повторно викритий із наркотиками: суд дав випробувальний термін

Суддівський молоток. Фото: freepik

В Одесі суд розглянув справу солдата ЗСУ, якого вдруге викрили в незаконному зберіганні наркотиків. Після першого вироку чоловік знову замовив метадон через Telegram. Його затримали на вулиці з психотропами у кишені.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий замовляв наркотики

Відомо, що чоловік, проходячи службу у механізованому батальйоні, замовив метадон та димедрол через Telegram. Отримавши "закладку", він зберігав наркотик вдома, а згодом — при собі. Його зупинили 5 грудня біля будинку на вулиці Марії Демченко, де під час обшуку виявили 0,234 г метадону, обіг якого заборонений в Україні.

Ба, більше, як встановив суд, солдат вже був засуджений за аналогічне правопорушення у вересні 2024 року. Проте менше ніж за три місяці після вироку він знову вчинив той самий злочин.

Яке покарання за зберігання наркотиків

На суді обвинувачений визнав вину повністю, щиро розкаявся та повідомив, що пройшов лікування від наркозалежності. Він просив не карати його суворо. Суд врахував його каяття, участь у лікуванні та те, що чоловік не стоїть на обліку у нарколога й психіатра.

Попри те, що злочин вчинено протягом року після попереднього вироку, суд вирішив не відправляти військовослужбовця за ґрати. Замість цього йому призначено один рік і один місяць позбавлення волі, але з випробувальним строком на два роки.

Також обвинувачений має відшкодувати державі 4 775 гривень за проведення експертизи. Наркотичний засіб, вилучений у нього, буде знищено після набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, в Одесі офіцер військової частини, рухаючись уночі проспектом Шевченка, збив пішохода і зник з місця ДТП. Також ми писали, що ухилянт, якого шість разів ловили на кордоні, після мобілізації здавав російським загарбникам позиції свого підрозділу.