Мешканка Одещини вистріліла онучці в обличчя з рушниці - що загрожує

Поліцейський протоколює. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Ізмаїлу на Одещині вистриліла з пневматичної рушницю в обличчя своїй п'ятирічній онучці. Дівчинку ушпиталили, а на жінку відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 50-річна жителька одного з населених пунктів Ізмаїльського району вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька. Однак при цьому випадково здійснила постріл, поціливши у 5-річну онучку, яка перебувала поруч із нею. Постраждалу ушпиталили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з пораненням нижньої щелепи та шиї. Наразі правоохоронці проводять низку експертиз, аби з'ясувати усі обставини події.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ст. 128 Кримінального кодексу України (тілесне ушкодження за необережністю). Їй загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділків, які вимагали гроші під виглядом ТЦК. А також про суд над військовим-наркоманом.