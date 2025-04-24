Житель Одесской области незаконно рубил деревья с сыном — какое наказание

Авто фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области незаконно рубил деревья в лесополосе, а его сын стоял на страже и грузил в машину. Однако мужчин поймали с поличным правоохранители и открыли уголовное дело.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, на территории Петроверовской ОТГ в полезащитной лесополосе, находящейся в коммунальной собственности, обнаружили местных жителей 56 и 17 лет. Мужчины в это время рубили деревья. Полицейские установили, что один из них уничтожил 51 зеленое насаждение, а именно акации и клены. Его несовершеннолетний сын по просьбе отца наблюдал за обстановкой вокруг и загружал распиленную древесину в прицеп автомобиля. С места происшествия в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли автомобиль "ВАЗ" с прицепом и бензопилой. Размер причиненного обществу материального ущерба составил 68 652 гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 246 (незаконное спиливание деревьев) и по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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