В Одессе судили подполковника, который перешел в армию РФ после аннексии Крыма

Военный в форме. Фото иллюстративное: president.gov.ua

Киевский суд Одессы вынес приговор подполковнику, который перешел на сторону России во время аннексии Крыма. Фигурант после захвата полуострова не пересекал границу с Украиной, поэтому в заседании участие не принимал.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

По данным следствия, во время аннексии Крыма в 2014 году подполковник ВСУ без принуждения добровольно перешел на сторону российских войск. Фигурант до сих пор проходит службу в составе Черноморского флота РФ. В связи с чем в 2015 году его уволили из состава вооруженных сил. А недавно ему было объявлено о подозрении в государственной измене.

Что решил суд

Киевский райсуд Одессы признал фигуранта виновным по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена) и по ч.1 ст.408 УК Украины (дезертирство). Ему назначили 14 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого задержали с психотропами. А также о служащем, которого судили за насилие в семье.