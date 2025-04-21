В Одесі судили підполковника, який перейшов в армію РФ після анексії Криму

Військовий у формі. Фото ілюстративне: president.gov.ua

Київський суд Одеси виніс вирок підполковнику, який перейшов на сторону Росії під час анексії Криму. Фігурант після захоплення півострову не перетинав кордон з Україною тому у засіданні участь неприймав.

Про це Новини.LIVE з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

За даними слідства, під час анексії Криму у 2014 році підполковник ЗСУ без примусу добровільно перейшов на сторону російських військ. Фігурант ще й досі проходить службу у складі Чорноморського флоту РФ. У зв’язку з чим у 2015 році його звільнили зі складу збройних сил. А нещодавно йому було оголошено про підозру у державній зраді.

Що вирішив суд

Київський райсуд Одеси визнав фігуранта винним за ч.1 ст.111 КК України (державна зрада) та за ч.1 ст.408 КК України (дезертирство). Йому призначили 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого затримали з психотропами. А також про службовця, якого судили за насильство в родині.