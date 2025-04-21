Как Украина будет возвращать Крым - Андрей Щелкун

РФ в Крыму. Фото иллюстративное: Крымско-татарский ресурсный центр

Украина должна не просто декларировать Крым своей территорией, а иметь четкий план его возвращения. Чтобы реинтегрировать полуостров, наша страна должна сотрудничать с международными партнерами.

Об этом в эфире канала Крым.Реалии рассказал представитель Краевого совета украинцев Крыма Андрей Щекун.

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По мнению краевого совета украинцев Крыма, борьба за полуостров не должна ограничиваться только политической риторикой. Нужно сотрудничать с экспертами, международными партнерами, представителями коренных народов, в частности крымских татар.

"Надо давать конкретные предложения, привлекая нас, представителей краевого совета украинцев Крыма и Меджлиса. Мы можем предоставить четкие, профессиональные предложения, которые могут усилить переговоры", — говорит представитель краевого совета украинцев Крыма Андрей Щекун.

Андрей Щекун отмечает: украинцы Крыма должны быть полноценной частью процесса деоккупации. Их голос должен быть услышан при формировании политик и стратегий.

Военное решение

В случае перемирия Россия может осуществлять сопротивление дипломатическим попыткам Украины вернуть Крым. Тогда у нашей страны останутся только военные пути решения этого вопроса, отмечают эксперты.

"Понятно, что Россия будет брыкаться. Но она будет знать, что определенные вопросы будут решаться, в частности вопрос деоккупации Крыма. Его реинтеграции. Если мы хотим дипломатическим путем решать. Если Россия отвергнет наши условия — будем информировать гражданское общество, партнеров и будем говорить о военном пути",— говорит Андрей Щекун.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ пытается защитить технику в Крыму. А также об утренней атаке на Николаев.