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Утренняя атака на Николаев — режим тишины закончен

21 апреля 2025 09:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Утренняя атака ракетами на Николаев — какие последствия, Виталий Ким
Ракета в небе. Фото иллюстративное: Армия.Информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня утром Россия снова атаковала Николаев ракетами Х-31П. По данным Сил обороны, их запустила авиация врага с воздуха над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким.

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Около 5 часов утра враг совершил атаку на Николаев двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря. К счастью, по информации районных военных администраций, погибших и пострадавших в результате удара нет.

"Утром 21 апреля около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип которых устанавливается. По состоянию на сейчас, без вызовов экстренных служб", — написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсети.

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Сообщение Кима. Фото: скриншот

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (и дронов других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

Напомним, недавно мы писали о том, что осталось от курорта Затока в Одесской области. А также о ночной атаке на Черкасскую область.

Одесса Николаев Виталий Ким Новости Одессы ракеты
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