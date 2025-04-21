Утренняя атака ракетами на Николаев — какие последствия, Виталий Ким

Утренняя атака на Николаев — режим тишины закончен
Сегодня утром Россия снова атаковала Николаев ракетами Х-31П. По данным Сил обороны, их запустила авиация врага с воздуха над акваторией Черного моря.
Об этом сообщает глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким.
Обстрел Николаева
Около 5 часов утра враг совершил атаку на Николаев двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря. К счастью, по информации районных военных администраций, погибших и пострадавших в результате удара нет.
"Утром 21 апреля около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип которых устанавливается. По состоянию на сейчас, без вызовов экстренных служб", — написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсети.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (и дронов других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).
Напомним, недавно мы писали о том, что осталось от курорта Затока в Одесской области. А также о ночной атаке на Черкасскую область.
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