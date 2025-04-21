Ранкова атака ракетами на Миколаїв — які наслідки, Віталій Кім

Ракета в небі. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Сьогодні зранку Росія знову атакувала Миколаїв ракетами Х-31П. За даними Сил оборони, їх запустила авіація ворога з повітря над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє очільник Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Близько 5 години ранку ворог здійснив атаку на Миколаїв двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. На щастя, за інформацією районних військових адміністрацій, загиблих та постраждалих внаслідок удару немає.

"Зранку 21 квітня близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип яких встановлюється. Станом на зараз без викликів екстрених служб", — написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в соцмережі.

Повідомлення Кіма. Фото: скриншот

Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (та дронів інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що лишилося від курорту Затока на Одещині. А також про нічну атаку на Черкащину.