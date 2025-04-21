Як Україна буде повертати Крим - Андрій Щелкун

РФ у Криму. Фото ілюстративне: Кримсько-татарський ресурсний центр

Україна має не просто декларувати Крим своєю територією, а мати чіткий план його повернення. Аби реінтегрувати півострів, наша країна має співпрацювати з міжнародними партнерами.

Про це в ефірі каналу Крим.Реалії розповів представник Крайової ради українців Криму Андрій Щекун.

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На думку крайової ради українців Криму, боротьба за півострів не має обмежуватися лише політичною риторикою. Потрібно співпрацювати з експертами, міжнародними партнерами, представниками корінних народів, зокрема кримських татар.

"Треба давати конкретні пропозиції, залучаючи нас, представників крайової ради українців Криму та Меджлісу. Ми можемо надати чіткі, фахові пропозиції, які можуть посилити перемовини", — каже представник крайової ради українців Криму Андрій Щекун.

Андрій Щекун наголошує: українці Криму мають бути повноцінною частиною процесу деокупації. Їхній голос має бути почутим під час формування політик та стратегій.

Військове рішення

У разі перемир'я Росія може здійснювати спротив дипломатичним спробам України повернути Крим. Тоді в нашої країни залишаться лише військові шляхи вирішення цього питання, наголошують експерти.

"Зрозуміло, що Росія буде брикатися. Але вона буде знати, що певні питання будуть вирішуваться, зокрема й питання деокупації Криму. Його реінтеграції. Якщо ми хочем дипломатичним шляхом вирішувати. Якщо Росія відкине наші умови — будемо інформувати громадянське суспільство, партнерів і будемо говорити про військовий шлях", — каже Андрій Щекун.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ намагається захистити техніку в Криму. А також про ранкову атаку на Миколаїв.