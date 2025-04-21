РФ опасается нападения ВСУ на Крым и прячет технику и средства ПВО — АТЕШ

Военные в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

Россияне массово перемещают технику и средства ПВО в оккупированном Крыму. Таким образом РФ пытается спасти свои средства обороны от вероятных атак украинских дронов.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ в соцсетях.

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Перемещение техники

Агенты "АТЕШ" сообщают, что оккупанты начали массово перемещать технику и средства ПВО по всему Крыму. Часто этот процесс не скоординирован и хаотичен. По информации партизан из числа военнослужащих ВС РФ, на полуострове пытаются усилить меры безопасности. Однако все сводится к тому, что средства обороны перевозят без конкретного плана. Это больше похоже на панику или имитацию деятельности, чтобы дать отчет начальству о проведенных мероприятиях.

"Ситуация напоминает период 2023-2024, когда по Крыму активно наносили удары. Мы продолжаем наблюдать за действиями рашистов на полуострове и передаем всю важную информацию Силам обороны Украины. В каждом городе у нас есть глаза, от которых невозможно убежать", — говорится в сообщении агентов АТЕШ.

Перемещение техники в Крыму. Фото: АТЕШ

Перемещение военных на полуострове. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о будущем Крыма после деоккупации. А также об утренней атаке на Николаев.