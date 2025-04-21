Россия снова вывела в Черное море ракетоноситель — Одесская область в опасности

Корабль РФ. Фото иллюстративное: DEFENCE EXPRESS

Враг продолжает удерживать ракетоноситель с "Калибрами" наготове в Черном море. В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие военных кораблей России.

Об этом 21 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится один военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное на рейды выведено 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 "Калибров". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло одно судно, которое затем продолжило движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 6 кораблей, которые двигались со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ намеренно бьет по гражданским объектам. А также о том, что ночью дроны летели на Одессу.