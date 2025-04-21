Росія знову вивела у Чорне море ракетоносій — Одещина у небезпеці

Корабель РФ. Фото ілюстративне: DEFENCE EXPRESS

Ворог продовжує утримувати ракетоносій із "Калібрами" напоготові у Чорному морі. У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність військових кораблів Росії.

Про це 21 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебуває один військовий корабель Росії, який може випустити до 6 ракет. У Середземне на рейди виведено 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 "Калібрів". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло одне судно, яке потім продовжило рух у бік Босфору. До Азовського моря прямувало 6 кораблів, які рухались з боку Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах. А також про те, що вночі дрони летіли на Одесу.