Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах Одеси та Херсону — МЗС arrow

РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах Одеси та Херсону — МЗС

16 квітня 2025 17:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Атаки РФ на Одесу та Херсон — це цілеспрямовані удари по цивільним об'єктам.
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Атаки на Одесу та Херсон — це цілеспрямовані удари по цивільним об'єктам. А пошкодження церкви в нашому місті Міністерство закордонних справ України розглядає як переслідування віри.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу.

Реклама
Читайте також:

Атаки на цивільних

Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що найбільше ударів за минулу ніч росіяни завдали по Одесі — над містом збили 10 "шахедів". В результаті було поранено трьох людей. Крім того, пошкоджено десять цивільних об'єктів, зокрема приватні будинки, господарські споруди та будівля храму Одеської єпархії УПЦ. Також вранці ворог продовжив атаки на Херсон, прицільно вдаривши по центральному району міста.

"Ми передаємо західним партнерам інформацію про варварський обстріл Херсона зранку і напередодні — обстріл Одеси. І про інші воєнні злочини Росії. А обстріл церкви ми розглядаємо в контексті нападів і переслідувань віри", — сказав Георгій Тихий.

За словами Тихого, дії РФ спрямовані на те, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одесу. А також про загрозу для регіону з моря.

Одеса Херсон обстріли Новини Одеси війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама