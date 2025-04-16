Атаки РФ на Одесу та Херсон — це цілеспрямовані удари по цивільним об'єктам.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Атаки на Одесу та Херсон — це цілеспрямовані удари по цивільним об'єктам. А пошкодження церкви в нашому місті Міністерство закордонних справ України розглядає як переслідування віри.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу.

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Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що найбільше ударів за минулу ніч росіяни завдали по Одесі — над містом збили 10 "шахедів". В результаті було поранено трьох людей. Крім того, пошкоджено десять цивільних об'єктів, зокрема приватні будинки, господарські споруди та будівля храму Одеської єпархії УПЦ. Також вранці ворог продовжив атаки на Херсон, прицільно вдаривши по центральному району міста.

"Ми передаємо західним партнерам інформацію про варварський обстріл Херсона зранку і напередодні — обстріл Одеси. І про інші воєнні злочини Росії. А обстріл церкви ми розглядаємо в контексті нападів і переслідувань віри", — сказав Георгій Тихий.

За словами Тихого, дії РФ спрямовані на те, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одесу. А також про загрозу для регіону з моря.