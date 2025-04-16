Последствия обстрела Одессы дронами в ночь на 16 апреля (фото)

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одессы ударными беспилотниками. В результате прилетов были сильно повреждены дома горожан, из-за чего некоторым людям теперь негде жить.

Об этом журналисты Новини.LIVE сообщают с места событий.

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Негде жить

В результате атаки были повреждены жилые дома, складские помещения предприятий, аптека, церковь и автомобили. Дом Юрия настолько пострадал от обстрела, что жить в нем не представляется возможным. Однако мужчина рад, что по крайней мере остался живым после атаки шахедов.

"Нас спасло только то. что мы находились в комнате, где не было окон. Ведь все окна повыносило. Крыша наклонилась. К сожалению, мы сейчас остались вообще без жилья. В настоящее время даже не знаем где дальше находиться",— говорит Юрий Стебловский.

Юрий возле своего дома. Новини.LIVE

Убытки настолько велики, что вся надежда Юрия пока только на помощь от города и государства.

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Разрушения после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Некуда бежать

Во время обстрела Тамара и вся семья уже спали, сигнала тревоги даже не слышали. Разбудил страшный взрыв и буквально за секунду вылетели все окна. Кровать сына женщины была у окна, по чистой случайности он не пострадал, поскольку стекла было очень много. Выйти из дома сразу не удалось - двери из-за взрывной волны были заблокированы. По словам людей, в этом районе проблемы с укрытиями, до ближайшего еще надо добежать

"Куда прятаться? Куда? Здесь поблизости нигде нет укрытия. В школе есть, но кто же нам в три часа ночи его откроет? К тому же мы не успели с кровати сбежать, как окно выбило. Не видишь куда бежать, весь пол в стекле... Дверь заклинило, но ребята помогли выбить",— говорит Тамара.

Тамара, пережившая обстрел. Фото: Новини.LIVE

Результаты обстрела. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура открыла дело

В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина. В больницу доставили 66-летнего одессита с осколочными ранениями и переломом. Другим медицинская помощь оказана на месте. Одесская областная прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений).

Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE

Обломки дома Фото: Новини.LIVE

Повреждены церковь и школа

В результате атаки были повреждены остекление и окна одного из одесских храмов. Кроме того, от мощных ударных волн пострадала школа в центре города - двери были выбиты, а стены потрескались.

Повреждения церкви. Фото: Новини.LIVE

Трещина в стене школы. Фото: Одесский горсовет

Поврежденный класс. Фото: Одесский горсовет

Напомним, недавно мы писали о масштабах разрушений в результате атаки на Одессу. А также об угрозе для региона с моря.