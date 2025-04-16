Наслідки обстрілу Одеси дронами в ніч на 16 квітня (фото)

Все, що залишилося від будинків — фото наслідків атаки на Одесу
Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одеси ударними безпілотниками. В результаті прильотів були сильно пошкоджені будинки містян, через що деяким людям тепер нема де жити.
Про це журналісти Новини.LIVE повідомляють з місця подій.
Нема де жити
В результаті атаки було пошкоджено житлові будинки, складські приміщення підприємств, аптеку, церкву та автомобілі. Будинок Юрія настільки постраждав від обстрілу, що жити в ньому не уявляється можливим. Однак чоловік радий, що принаймні залишився живим після атаки шахедів.
"Нас врятувало тільки те. що ми знаходились в кімнаті, де не було вікон. Адже усі вікна повиносило. Дах нахилився. На жаль, ми зараз лишилися взагалі без житла. На даний час навіть не знаємо де далі перебувати", — каже Юрій Стебловський.
Збитки настільки великі, що уся надія Юрія наразі лише над опомогу від міста та держави.
Нікуди бігти
Під час обстрілу Тамара та вся родина вже спали сигналу тривоги навіть не чули. Розбудив страшний вибух і буквально за секунду вилетіли усі вікна. Ліжко сина жінки було біля вікна, з чистої випадковості він не постраждав, оскільки скла було дуже багато. Вийти з дому одразу не вдалося — двері через вибухову хвилю були заблоковані. За словами людей, у цьому районі проблеми з укриттями до найближчого ще треба добігти
"Куди ховатися? Куди? Тут поблизу ніде нема укриття. У школі є, але хто ж нам в три часа ночі його відкриє? До того ж ми не встигли з кроваті збігти, як вікно вибило. Не бачиш куди бігти, вся підлога в склі... Двері заклинило, але хлопці помогли вибити", — каже Тамара.
Прокуратура відкрила справу
Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. До лікарні доправили 66-річного одесита з осколковими пораненнями та переломом. Іншим медична допомога надана на місці. Одеська обласна прокуратура порушила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення військових злочинів).
Пошкоджено церкву і школу
В результаті атаки було пошкоджено скління та вікна одного з одеських храмів. Крім того, від потужних ударних хвиль постраждала школа у середмісті — двері були вибиті а стіни потріскалися.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштаби руйнувань внаслідок атаки на Одесу. А також про загрозу для регіону з моря.
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