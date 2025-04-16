Наслідки обстрілу Одеси дронами в ніч на 16 квітня (фото)

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одеси ударними безпілотниками. В результаті прильотів були сильно пошкоджені будинки містян, через що деяким людям тепер нема де жити.

Про це журналісти Новини.LIVE повідомляють з місця подій.

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Нема де жити

В результаті атаки було пошкоджено житлові будинки, складські приміщення підприємств, аптеку, церкву та автомобілі. Будинок Юрія настільки постраждав від обстрілу, що жити в ньому не уявляється можливим. Однак чоловік радий, що принаймні залишився живим після атаки шахедів.

"Нас врятувало тільки те. що ми знаходились в кімнаті, де не було вікон. Адже усі вікна повиносило. Дах нахилився. На жаль, ми зараз лишилися взагалі без житла. На даний час навіть не знаємо де далі перебувати", — каже Юрій Стебловський.

Юрій біля свого будинку. Фото: Новини.LIVE

Збитки настільки великі, що уся надія Юрія наразі лише над опомогу від міста та держави.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Руйнування після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нікуди бігти

Під час обстрілу Тамара та вся родина вже спали сигналу тривоги навіть не чули. Розбудив страшний вибух і буквально за секунду вилетіли усі вікна. Ліжко сина жінки було біля вікна, з чистої випадковості він не постраждав, оскільки скла було дуже багато. Вийти з дому одразу не вдалося — двері через вибухову хвилю були заблоковані. За словами людей, у цьому районі проблеми з укриттями до найближчого ще треба добігти

"Куди ховатися? Куди? Тут поблизу ніде нема укриття. У школі є, але хто ж нам в три часа ночі його відкриє? До того ж ми не встигли з кроваті збігти, як вікно вибило. Не бачиш куди бігти, вся підлога в склі... Двері заклинило, але хлопці помогли вибити", — каже Тамара.

Тамара, пережила обстріл. Фото: Новини.LIVE

Результати обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура відкрила справу

Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. До лікарні доправили 66-річного одесита з осколковими пораненнями та переломом. Іншим медична допомога надана на місці. Одеська обласна прокуратура порушила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення військових злочинів).

Руйнування після атаки. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE

Уламки будинку. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджено церкву і школу

В результаті атаки було пошкоджено скління та вікна одного з одеських храмів. Крім того, від потужних ударних хвиль постраждала школа у середмісті — двері були вибиті а стіни потріскалися.

Пошкодження церкви. Фото: Новини.LIVE

Тріщина у стіні школи. Фото: Одеська міськрада

Пошкоджений клас. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштаби руйнувань внаслідок атаки на Одесу. А також про загрозу для регіону з моря.