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Атака на Одесу — стали відомі масштаби руйнувань (фото)

16 квітня 2025 09:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки нічної атаки на Одесу проти 16 квітня - фото
Пошкоджений атакою будинок. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Цієї ночі ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення, є постраждалі.

Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов у соцмережі та ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

В результаті атаки спалахнули пожежі за декількома адресами, горіли житлові будинки та пошкоджені складські будівлі. Наслідки оперативно ліквідували 52 рятувальники, було залучено 15 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждали три особи. На місцях працювали психологи ДСНС та поліції.

"В одному з житлових будинків родина дотрималась правил "двох стін", що, ймовірно, і врятувало їм життя, адже будівля повністю понівечена", — йдеться у повідомленні ДСНС.

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Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Одещини
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Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС Одещини
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Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

На місцях прильотів працюють оперативні служби, які фіксують руйнування, заподіяні ворожими БпЛА.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини
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Психолог надає допомогу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі лунали потужні вибухи. А також про те, що в місті загорівся житловий будинок.

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