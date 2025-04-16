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Атака на Одессу — стали известны масштабы разрушений (фото)

16 апреля 2025 09:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия ночной атаки на Одессу на 16 апреля - фото
Поврежденный атакой дом. Фото: Геннадий Труханов в соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Этой ночью враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, есть пострадавшие.

Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов в соцсети и ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В результате атаки вспыхнули пожары по нескольким адресам, горели жилые дома и повреждены складские здания. Последствия оперативно ликвидировали 52 спасателя, было привлечено 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадали три человека. На местах работали психологи ГСЧС и полиции.

"В одном из жилых домов семья придерживалась правил "двух стен", что, вероятно, и спасло им жизнь, ведь здание полностью разрушено",— говорится в сообщении ГСЧС.

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Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Одесской области
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Последствия обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области
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Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

На местах прилетов работают оперативные службы, которые фиксируют разрушения, причиненные вражескими БпЛА.

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Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
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Психолог оказывает помощь. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе раздавались мощные взрывы. А также о том, что в городе загорелся жилой дом.

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