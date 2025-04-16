Последствия ночной атаки на Одессу на 16 апреля - фото

Атака на Одессу — стали известны масштабы разрушений (фото)
Этой ночью враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, есть пострадавшие.
Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов в соцсети и ГСЧС Одесской области.
Последствия атаки
В результате атаки вспыхнули пожары по нескольким адресам, горели жилые дома и повреждены складские здания. Последствия оперативно ликвидировали 52 спасателя, было привлечено 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадали три человека. На местах работали психологи ГСЧС и полиции.
"В одном из жилых домов семья придерживалась правил "двух стен", что, вероятно, и спасло им жизнь, ведь здание полностью разрушено",— говорится в сообщении ГСЧС.
На местах прилетов работают оперативные службы, которые фиксируют разрушения, причиненные вражескими БпЛА.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе раздавались мощные взрывы. А также о том, что в городе загорелся жилой дом.
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