Ночной обстрел Одессы 16 апреля 2025 года — что известно о последствиях атаки

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Ночью в среду, 16 апреля, РФ нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура и загорелся жилой дом.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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На .данный момент информацию о пострадавших уточняют. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела.

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