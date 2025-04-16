Ночной обстрел Одессы 16 апреля 2025 года — что известно о последствиях атаки

Загорелся жилой дом — последствия ночного удара БпЛА по Одессе
16 апреля 2025 02:40
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Ночью в среду, 16 апреля, РФ нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура и загорелся жилой дом.
Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
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На .данный момент информацию о пострадавших уточняют. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела.
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