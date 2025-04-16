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Загорелся жилой дом — последствия ночного удара БпЛА по Одессе

16 апреля 2025 02:40
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночной обстрел Одессы 16 апреля 2025 года — что известно о последствиях атаки
Срочная новость
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в среду, 16 апреля, РФ нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура и загорелся жилой дом.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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На .данный момент информацию о пострадавших уточняют. Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела.

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