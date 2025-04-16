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Загорівся житловий будинок — наслідки нічного удару БпЛА по Одесі

16 квітня 2025 02:40
Чекарьова Марія - редактор
Нічний обстріл Одеси 16 квітня 2025 року — що відомо про наслідки атаки
Термінова новина
Чекарьова Марія - редактор

Уночі в середу, 16 квітня, РФ завдала масованого удару безпілотниками по Одесі. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура та загорівся житловий будинок.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

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