Нічний обстріл Одеси 16 квітня 2025 року — що відомо про наслідки атаки

Загорівся житловий будинок — наслідки нічного удару БпЛА по Одесі
16 квітня 2025 02:40
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Уночі в середу, 16 квітня, РФ завдала масованого удару безпілотниками по Одесі. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура та загорівся житловий будинок.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють. Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
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