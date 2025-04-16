Атаки РФ на Одессу и Херсон - это целенаправленные удары по гражданским объектам.

РФ намеренно бьет по гражданским объектам Одессы и Херсона — МИД
Атаки на Одессу и Херсон — это целенаправленные удары по гражданским объектам. А повреждение церкви в нашем городе Министерство иностранных дел Украины рассматривает как преследование веры.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.
Атаки на гражданских
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что больше всего ударов за минувшую ночь россияне нанесли по Одессе — над городом сбили 10 "шахедов". В результате были ранены три человека. Кроме того, повреждены десять гражданских объектов, в частности частные дома, хозяйственные постройки и здание храма Одесской епархии УПЦ. Также утром враг продолжил атаки на Херсон, прицельно ударив по центральному району города.
"Мы передаем западным партнерам информацию о варварском обстреле Херсона утром и накануне — обстреле Одессы. И о других военных преступлениях России. А обстрел церкви мы рассматриваем в контексте нападений и преследований веры",— сказал Георгий Тихий.
По словам Тихого, действия РФ направлены на то, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению.
Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Одессу. А также об угрозе для региона с моря.
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