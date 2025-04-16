Атаки РФ на Одессу и Херсон - это целенаправленные удары по гражданским объектам.

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Атаки на Одессу и Херсон — это целенаправленные удары по гражданским объектам. А повреждение церкви в нашем городе Министерство иностранных дел Украины рассматривает как преследование веры.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге.

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Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что больше всего ударов за минувшую ночь россияне нанесли по Одессе — над городом сбили 10 "шахедов". В результате были ранены три человека. Кроме того, повреждены десять гражданских объектов, в частности частные дома, хозяйственные постройки и здание храма Одесской епархии УПЦ. Также утром враг продолжил атаки на Херсон, прицельно ударив по центральному району города.

"Мы передаем западным партнерам информацию о варварском обстреле Херсона утром и накануне — обстреле Одессы. И о других военных преступлениях России. А обстрел церкви мы рассматриваем в контексте нападений и преследований веры",— сказал Георгий Тихий.

По словам Тихого, действия РФ направлены на то, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Одессу. А также об угрозе для региона с моря.