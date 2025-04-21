Росія активізувалась на фронті — де були атаки та які дрони летіли на Одесу, Сергій Братчук

Військові РФ. Фото ілюстративне: Голос Прикарпаття

Ворог продовжує штурмові дії на фронті, зокрема на Покровському та Запорізькому напрямках. Летіли ударні дрони й на Одесу, проте досягти цілей їм завадили Сили оборони.

Про це повідомив речник Добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Ситуація на фронті

Активізувався ворог на Покровському та Запорізькому напрямках — зокрема, ввечері було зафіксовано чотири штурмові дії біля Оріхова, проте атаки були відбиті. Ввечері, попри "режим тиші", РФ обстріляла Херсон. Летіли шахеди й на Одещину.

"На Одещину летіли шахеди, але Сили оборони відпрацювати та мінуснули два "шахеди". По всіх ділянках фронту, за певним виключенням, були атаки. Ворог не сидів, склавши руки, а виконував свої завдання", — каже речник Добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

В Добровольчій армії "Південь" додають: прикриваючись режимом тиші, ворог намагався проводити ротації та зводити фортифікаційні споруди для подальших наступальних дій. Сили оборони фіксують усі порушення перемир'я з боку РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який вигляд має Одеська Затока. А також про обстріли під час перемир'я.