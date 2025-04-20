Жванецкий и деколонизация - что думают одесситы о решении Института памяти

Писатель-сатирик, Михаил Жванецкий. Фото: УНИАН

Украинский институт национальной памяти признал, что Михаил Жванецкий не связан с развитием украинской культуры, а объекты в Одессе, посвященные ему, относятся к символике российской имперской политики. Это вызвало шквал эмоций в соцсетях и раскол среди одесситов. Некоторые жители города выступили за деколонизацию пространства, другие — считают Жванецкого культурным символом Одессы.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, что писали одесситы в соцсетях.

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Многие одесситы поддержали решение Института памяти. По мнению части активных пользователей соцсетей, именно выведение из культурного оборота фигур, связанных с российским колониальным контекстом, и является путем к настоящей деколонизации.

"Вы же не глупые люди, и прекрасно знаете его биографию и так известную творческую деятельность, где он четко оговаривал свое благосклонное отношение к России и пропагандировал образ Одессы, как отдельной страны", — пишет пользователь Тодор Пановский.

Комментарии одесситов в соцсетях. Фото: скриншот

Сообщение Виталия Сорочана. Фото: скриншот

Главными аргументами стали тот факт, что Жванецкий большую часть жизни провел в Москве и писал свои произведения на русском языке. Кроме этого, также многие одесситы отмечают тот факт, что сатирик ни разу не осудил нападение России на Украину и аннексию Крыма в 2014 году.

"Жванецкий получил паспорт России, жил в Москве, изредка наведываясь на дачу в Аркадии. Получал в Кремле награды от Путина — когда Крым уже был оккупирован, а украинцы погибали на поле боя. Он питался со стола российских властей. Развлекал их. И жил в вымышленном мире одного народа", — комментирует еще один пользователь.

Комментарий Дениса Соколова. Фото: скриншот

Комментарий Валентина Ткачука. Фото: скриншот

Одесситы комментируют в соцсетях решение Института памяти. Фото: скриншот

Другие, например одессит Марк Эльсон, иронизируют над ситуацией. Мужчина пишет, что в Одессе у каждого всегда будет своя правда.

"Одни кричат: "Жванецкий — это наше все!", другие — "Пропагандист!" И каждый удивляется, почему другая сторона не понимает. Мы же в Одессе. Здесь всегда будет своя правда — на Привозе, в трамвае, и в сердце", — написал мужчина.

Сообщение пользователя. Фото: скриншот

Добавим, что на самом деле дискуссия показала глубокое расхождение в восприятии культуры: для кого-то Жванецкий — фигура, которая дала миру Одессу, а для кого-то — напоминание о русификации, которая десятилетиями вытесняла украинское с южного пространства.

Жванецкого нельзя "отменить"

Громче всего — в защиту Жванецкого — высказались депутаты городского совета Одессы от партии "Доверяй делам". Они заявили, что писателя не может "отменить" никакой Институт.

"Михаил Жванецкий — это не о пропаганде империи. Он иронично высмеивал советские стереотипы и был амбассадором Одессы во всем мире. Именно он помог Одессе получить статус творческого города ЮНЕСКО в сфере литературы. И теперь нам говорят, что это надо забыть?", — написала Ирина Есенович.

Сообщение Ирины Есенович. Фото: скриншот

Ее поддержали коллеги — депутаты Олег Этнарович и Шеремет, которые также отметили, что Жванецкий — "символ Одессы".

"Жванецкий — это интеллектуальное лицо Одессы. Веселое, многонациональное, свободолюбивое. Его нельзя выбрасывать из истории только из-за языка", — написал Олег Этнарович.

Сообщение Олега Этнаровича. Фото: скриншот

Сообщение Александра Шеремета. Фото: скриншот

Похожую позицию высказала и депутат Светлана Осауленко. Она заявила, что Жванецкий не имперский, а украинский деятель.

"Сегодня мы очищаем публичное пространство от имперской символики, и это правильно. Но в процессе важно сохранить меру. Жванецкий — это не об империи. Это об украинской Одессе, с ее уникальным юмором и культурным кодом", — отреагировала Светлана Осауленко.

Сообщение Светланы Осауленко. Фото: скриншот

К обсуждению присоединился и депутат Дмитрий Танцюра. Он пишет, что дискуссии вокруг имени Жванецкого выходят за пределы фактов биографии. По его словам, здесь речь идет не только о человеке, а об уникальной интонации, которой Одесса разговаривала с миром.

"Как говорил Михаил Михайлович: "В историю трудно войти, но легко вляпаться". Вот это — как раз тот случай. А вообще у него всегда громче текста была интонация. И никакой институт, как его громко не называй, не сможет "отменить" интонацию. Потому что это — зеркало характера. Настоящего одесского характера. Свободного и несокрушимого", — написал Танцюра.

Сообщение Дмитрия Танцюры. Фото: скриншот

Сообщение Светланы Фабрикант. Фото: скриншот

Отметим, что споры идут и вокруг того, нужно ли переименовывать бульвар и музей Жванецкого. Часть одесситов — за. Но немало — против. И именно поэтому депутаты от "Доверяй делам" планируют инициировать обсуждение этого вопроса на сессии горсовета.

Сообщения в соцсети. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE узнали, что думают одесситы о таком Жванецком и Институте памяти и согласны ли с ним. Также мы писали, что в Одессе сняли указатель с именем Михаила Жванецкого возле бульвара, который теперь назван в честь Военно-морских сил.