Одеського сатирика Жванецького визнали російським пропагандистом

Михайло Жванецький. Фото: РБК-Україна

Український інститут національної пам'яті назвав одеського сатирика Михайла Жванецького пропагандистом російської імперської політики. Відтепер, відповідно законодавству, його ім'ям не можна називати географічні об'єкти.

Про це повідомив Український інститут національної пам'яті.

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Жванецький — російський пропагандист

Використання імені Михайла Жванецького у назвах географічних об'єктів, юридичних осіб та об'єктів права власності, на думку експертів Інституту національної пам'яті, буде "пропагандою російської імперської політики". В НІНП додають, що сатирик у питанні анексії Криму займав позицію, цілком відповідну російському наративу. Крім того, він підтримував думку щодо відсутності суб'єктності України як держави.

"Творча спадщина М. Жванецького винятково російськомовна; внесок письменника у російську культуру неодноразово відзначено почесними званнями та державними нагородами Російської Федерації. Так, 28 лютого 1994 р. "за заслуги в області естрадного мистецтва" М. Жванецького нагороджено орденом Дружби народів", — йдеться у повідомленні Інституту Нацпам'яті.

Чим відомий Михайло Жванецький

Жванецький Михайло Михайлович — радянський та російський письменник-сатирик, уродженець Одеси. Був членом Спілки письменників СРСР, Народним артистом України та РФ, заслуженим діячем мистецтв. Крім того, був президентом "Всесвітнього клубу одеситів", заснував Московський театр мініатюр та був його художнім керівником. Відомий автор помер 6 листопада 2020 року у Москві у віці 86 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зняття покажчику з іменем Михайла Жванецького. А також про 200 вулиць, що перейменують в Одесі.