Одесского сатирика Жванецкого признали российским пропагандистом

Михаил Жванецкий. Фото: РБК-Украина

Украинский институт национальной памяти назвал одесского сатирика Михаила Жванецкого пропагандистом российской имперской политики. Отныне, согласно законодательству, его именем нельзя называть географические объекты.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти.

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Жванецкий — российский пропагандист

Использование имени Михаила Жванецкого в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности, по мнению экспертов Института национальной памяти, будет "пропагандой российской имперской политики". В НИНП добавляют, что сатирик в вопросе аннексии Крыма занимал позицию, вполне соответствующую российскому нарративу. Кроме того, он поддерживл мнение об отсутствии субъектности Украины как государства.

"Творческое наследие М. Жванецкого исключительно русскоязычное; вклад писателя в российскую культуру неоднократно отмечен почетными званиями и государственными наградами Российской Федерации. Так, 28 февраля 1994 г. "за заслуги в области эстрадного искусства" М. Жванецкий награжден орденом Дружбы народов"— говорится в сообщении Института Нацпамяти.

Чем известен Михаил Жванецкий

Жванецкий Михаил Михайлович — советский и российский писатель-сатирик, уроженец Одессы. Был членом Союза писателей СССР, Народным артистом Украины и РФ, заслуженным деятелем искусств. Кроме того, был президентом "Всемирного клуба одесситов", основал Московский театр миниатюр и был его художественным руководителем. Известный автор умер 6 ноября 2020 года в Москве в возрасте 86 лет.

Напомним, недавно мы писали о снятии указателя с именем Михаила Жванецкого. А также о 200 улицах, которые переименуют в Одессе.