Жванецький, символ Одеси чи радянський пропагандист — що думають одесити

Письменник-сатирик, Михайло Жванецький на червоній доріжці Фото: УНІАН/Олександр Гіманов

Інститут національної пам’яті включив Михайла Жванецького до переліку діячів, яких вважає "пропагандистами російської імперської політики". Рішення викликало бурхливу реакцію в суспільстві, особливо в Одесі — місті, де Жванецького сприймали як одного з найбільш характерних символів міського гумору. Одесити, які виросли на його жартах, часто сприймають цю новину неоднозначно.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, що думають місцеві мешканці про таке формулювання і чи погоджуються з ним.

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Сумніви щодо ситуації

Є ті, хто не підтримує рішення Інституту, адже не бачать у творчості Жванецького чіткої проросійської або імперської лінії. Для них він — перш за все сатирик.

"Ось дуже складне питання, не знаю навіть. Він не був все-таки причасний до пропаганди, мені так вважається. Так, нормально, так до нього особисто", — зазначила Ліза.

Місцева жителька Ліза про образ Жванецького. Фото: Новини.LIVE

Навіщо чіпати мертвих

Деякі опитані вважають сам факт обговорення покійного сатирика недоречним. Для них важливішими є нинішня ситуація, а не постфактум аналіз творчості тих, кого вже давно немає серед живих.

"Він класні одеські жарти такі розповідає. Ну, людина вже померла, що його ще обговорювати. Треба обговорювати тих, які зараз йдуть проти", — зазначила Наталя.

Одеситка Наталя, про Михайла Жванецького. Фото: Новини.LIVE

Інші реагують на рішення емоційно, вважаючи, що чіпати людину після смерті — негуманно. Особливо — якщо вона вже давно не бере участі в жодних процесах.

"Ні, я не дуже добре до цього ставлюсь. Жванецький вже давним-давно мертвий. Ну, навіщо його турбувати?", — каже Ліана.

Місцева жителька Ліана про мертвого сатирика. Фото: Новини.LIVE

Не цікавляться Жванецьким

Частина одеситів зізнається, що недостатньо знають про біографію Жванецького, аби робити остаточні висновки. На думку людей, якщо все ж таки прийняте таке рішення, то значить не просто так.

"Я не можу вам нічого сказати зараз, бо я про нього не читала. Якщо він підтримував Росію, Радянщину і тому подібне, я позитивно ставлюся до цього. Все, що є радянське, треба викорінювати", — каже Тетяна.

Місцева жителька Тетяна, про те що не цікавилась Михайлом Жванецьким. Фото: Новини.LIVE

Хтось зізнається — не мають сформованої думки, бо не слідкували за Жванецьким або не читали новин про скандал. Для них ця тема не є резонансною, а ім’я Жванецького — радше з розряду "десь чув".

"Не знаю, чесно кажучи. Не можу вам сказати, тому що я не цікавилась ним", — розповіла Наталя.

Одеситка Наталя про сатирика. Фото: Новини.LIVE

Жванецький залишається суперечливою постаттю. Для когось — це класик гумору і символ Одеси, для когось — втілення радянського культурного спадку, який більше не відповідає цінностям незалежної України. Проте одне можна сказати точно — ця тема викликала суперечливі думки.

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