Жванецкий, символ Одессы или советский пропагандист - что думают одесситы

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на красной дорожке. Фото: УНІАН/Олександр Гиманов

Институт национальной памяти включил Михаила Жванецкого в перечень деятелей, которых считает "пропагандистами российской имперской политики". Решение вызвало бурную реакцию в обществе, особенно в Одессе — городе, где Жванецкого воспринимали как одного из наиболее характерных символов городского юмора. Одесситы, выросшие на его шутках, часто воспринимают эту новость неоднозначно.

Журналисты Новости.LIVE узнали, что думают местные жители о такой формулировке и согласны ли с ней.

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Сомнения относительно ситуации

Есть те, кто не поддерживает решения Института, ведь не видят в творчестве Жванецкого четкой пророссийской или имперской линии. Для них он — прежде всего сатирик.

"Вот очень сложный вопрос, не знаю даже. Он не был все-таки причастен к пропаганде, мне так считается. Да, нормально, так к нему лично", — отметила Лиза.

Местная жительница Лиза об образе Жванецкого. Фото: Новини.LIVE

Зачем трогать мертвых

Некоторые опрошенные считают сам факт обсуждения покойного сатирика неуместным. Для них важнее нынешняя ситуация, а не постфактум анализ творчества тех, кого уже давно нет среди живых.

"Он классные одесские шутки такие классные рассказывает. Ну, человек уже умер, что его еще обсуждать. Надо обсуждать тех, которые сейчас идут против", — отметила Наталья.

Одесситка Наталья, о Михаиле Жванецком. Фото: Новини.LIVE

Другие реагируют на решение эмоционально, считая, что трогать человека после смерти — негуманно. Особенно — если он уже давно не участвует ни в каких процессах.

"Нет, я не очень хорошо к этому отношусь. Жванецкий уже давным-давно мертв. Ну, на что его беспокоить? ", — говорит Лиана.

Местная жительница Лиана о мертвом сатирике. Фото: Новини.LIVE

Не интересуются Жванецким

Часть одесситов признается, что недостаточно знают о биографии Жванецкого, чтобы делать окончательные выводы. По мнению людей, если все же принято такое решение, то значит не просто так.

"Не могу вам ничего сказать сейчас, потому что я о нем не читала. Если он поддерживал Россию, Советщину и тому подобное, я положительно отношусь к этому. Все, что есть советское, надо искоренять", — говорит Татьяна.

Местная жительница Татьяна, о том что не интересовалась Михаилом Жванецким. Фото: Новини.LIVE

Кто-то признается — не имеют сформированного мнения, потому что не следили за Жванецким или не читали новостей о скандале. Для них эта тема не является резонансной, а имя Жванецкого — скорее из разряда "где-то слышал".

"Не знаю, честно говоря. Не могу вам сказать, потому что я не интересовалась им", — рассказала Наталья.

Одесситка Наталья о сатирике. Фото: Новини.LIVE

Жванецкий остается противоречивой фигурой. Для кого-то - это классик юмора и символ Одессы, для кого-то — олицотворение советского культурного наследия, которое больше не соответствует ценностям независимой Украины. Однако одно можно сказать точно — эта тема вызвала разные мнения.

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