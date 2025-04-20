Жванецький і деколонізація — що думають одесити про рішення Інституту памʼяті

Письменник-сатирик, Михайло Жванецький. Фото: УНІАН

Український інститут національної памʼяті визнав, що Михайло Жванецький не пов'язаний із розвитком української культури, а обʼєкти в Одесі, присвячені йому, належать до символіки російської імперської політики. Це спричинило шквал емоцій у соцмережах та розкол серед одеситів. Деякі мешканці міста виступили за деколонізацію простору, інші — вважають Жванецького культурним символом Одеси.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, що писали одесити у соцмережах.

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Одесити підтримали рішення Інституту памʼяті

Чимало одеситів підтримали рішення Інституту памʼяті. На думку частини активних користувачів соцмереж, саме виведення з культурного обігу постатей, повʼязаних із російським колоніальним контекстом, і є шляхом до справжньої деколонізації.

"Ви ж не дурні люди, і чудово знаєте його біографію та так знану творчу діяльність, де він чітко обумовлював своє прихильне ставлення до Росії та пропагував образ Одеси, як окремої країни", — пише користувач Тодор Пановський.

Коментарі одеситів у соцмережах. Фото: скриншот

Допис Віталія Сорочана. Фото: скриншот

Головними аргументами стали той факт, що Жванецький більшість життя провів у Москві та писав свої твори російською мовою. Окрім цього, також багато одеситів відмічають той факт, що сатирик ні разу не засудив напад Росії на Україну та анексію Криму у 2014 році.

"Жванецький отримав паспорт Росії, жив у Москві, зрідка навідуючись на дачу в Аркадії. Отримував в Кремлі нагороди від Путіна — коли Крим вже було окуповано, а українці гинули на полі бою. Він харчувався зі стола російських можновладців. Розважав їх. Та жив у вигаданому світі одного народу" — коментує ще один користувач.

Коментар Дениса Соколова. Фото: скриншот

Коментар Валентина Ткачука. Фото: скриншот

Одесити коментують у соцмережах рішення Інституту пам'яті. Фото: скриншот

Інші, як-от одесит Марк Ельсон, іронізують над ситуацією. Чоловік пише, що в Одесі у кожного завжди буде своя правда.

"Одні кричать: "Жванецький — це наше все!", інші — "Пропагандист!" І кожен дивується, чому інша сторона не розуміє. Ми ж в Одесі. Тут завжди буде своя правда — на Привозі, в трамваї, і в серці", — написав чоловік.

Допис користувача. Фото: скриншот

Додамо, що насправді дискусія показала глибоку розбіжність у сприйнятті культури: для когось Жванецький — постать, яка дала світові Одесу, а для когось — нагадування про русифікацію, яка десятиліттями витісняла українське з південного простору.

Жванецького не можна "скасувати"

Найгучніше — у захист Жванецького — висловились депутати міської ради Одеси від партії "Довіряй ділам". Вони заявили, що письменника не може "скасувати" ніякий Інститут.

"Михайло Жванецький — це не про пропаганду імперії. Він іронічно висміював радянські стереотипи й був амбасадором Одеси у всьому світі. Саме він допоміг Одесі здобути статус творчого міста ЮНЕСКО у сфері літератури. І тепер нам кажуть, що це треба забути?", — написала Ірина Єсенович.

Допис Ірини Єсенович. Фото: скриншот

Її підтримали колеги — депутати Олег Етнарович та Шеремет, які також наголосили, що Жванецький — "символ Одеси".

"Жванецький — це інтелектуальне обличчя Одеси. Веселе, багатонаціональне, волелюбне. Його не можна викидати з історії тільки через мову", — написав Олег Етнарович.

Допис Олега Етнаровича. Фото: скриншот

Допис Олександра Шеремета. Фото: скриншот

Схожу позицію висловила і депутатка Світлана Осауленко. Вона заявила, що Жванецький не імперський, а український діяч.

"Сьогодні ми очищуємо публічний простір від імперської символіки, і це правильно. Але в процесі важливо зберегти міру. Жванецький — це не про імперію. Це про українську Одесу, з її унікальним гумором і культурним кодом", — відреагувала Світлана Осауленко.

Допис Світлани Осауленко. Фото: скриншот

До обговорення долучився і депутат Дмитро Танцюра. Він пише, що дискусії довкола імені Жванецького виходять за межі фактів біографії. За його словами, тут йдеться не тільки про людину, а про унікальну інтонацію, якою Одеса розмовляла зі світом.

"Як говорив Михайло Михайлович: "В історію важко увійти, але легко вляпатися". Ось це — якраз той випадок. А взагалі у нього завжди голосніше за текст була інтонація. І ніякий інститут, як його гучно не називай, не зможе "скасувати" інтонацію. Бо це — дзеркало характеру. Справжнього одеського характеру. Вільного й незламного", — написав Танцюра.

Допис Дмитра Танцюри. Фото: скриншот

Допис Світлани Фабрикант. Фото: скриншот

Зазначимо, що суперечки точаться й навколо того, чи потрібно перейменовувати бульвар та музей Жванецького. Частина одеситів — за. Але чимало — проти. І саме тому депутати від "Довіряй ділам" планують ініціювати обговорення цього питання на сесії міськради.

Дописи в соцмережі. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE дізналися, що думають одесити про таке Жванецького та Інститут пам'яті й чи погоджуються з ним. Також ми писали, що в Одесі зняли покажчик з іменем Михайла Жванецького біля бульвару, який тепер названий на честь Військово-морських сил.