Россия активизировалась на фронте - где были атаки и какие дроны летели на Одессу, Сергей Братчук

Военные РФ. Фото иллюстративное: Голос Прикарпатья

Враг продолжает штурмовые действия на фронте, в частности на Покровском и Запорожском направлениях. Летели ударные дроны и на Одессу, однако достичь целей им помешали Силы обороны.

Об этом сообщил спикер Добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук.

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Ситуация на фронте

Активизировался враг на Покровском и Запорожском направлениях — в частности, вечером было зафиксировано четыре попытки штурма у Орехова, однако атаки были отбиты. Вечером, несмотря на "режим тишины", РФ обстреляли Херсон. Летели шахеды и в Одесскую область.

"В Одесскую область летели шахеды, но Силы обороны отработали и минусовали 2 шахеды. По всем участкам фронта, за определенным исключением, были атаки. Враг не сидел, сложа руки, а выполнял свои задачи",— говорит спикер Добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук.

В Добровольческой армии "Пивдень" добавляют: прикрываясь режимом тишины, враг пытался проводить ротации и возводить фортификационные сооружения для дальнейших наступательных действий. Силы обороны фиксируют все нарушения перемирия со стороны РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит Одесский Залив. А также об обстрелах во время перемирия.