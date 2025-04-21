Мастаби руйнувань в Затоці на Одещині після обстрілів РФ - відео

Обстріл Затоки. Фото: Одеська обласна прокуратура

В мережі поширюється відео про те, як сьогодні виглядає один з найвідоміших курортів Одещини Затока російських обстрілів. Ворог атакував населений пункт упродовж трьох років з моменту повномасштабного вторгнення.

Відео руйнувань шириться соцмережами.

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Потрощена Затока

Сьогодні звичну Затоку вже не впізнати, там де були бази відпочинку, на які приїжджали тисячі людей — руїни. Тут можна знімати фільми жахів без декорації — нікого немає, зруйновані будинки, вся дорога в уламках і будівельному смітті. Це наслідки атак із боку РФ. Ворог повністю знищив курортну зону, направляючи туди ракети та дрони. На відновлення тепер підуть роки та мільйони доларів.

"Думка про те що Затока повністю знуйнована склалася завдяки відео про це місце", — каже автор відео.

До вторгнення РФ Затока була улюбленим місцем відпочинку росіян, білорусів та туристів із Молдови. Традиційно курортний сезон тут розпочинався з кінця квітня та закінчувався на початку жовтня.

Обстріли Затоки

Нагадаємо, російські військові регулярно атакують Затоку. Під удари потрапляють бази відпочинку, санаторії та житлові будинки. За даними на 2024 рік, у селищі пошкоджено 41 нежитловий об’єкт і 118 житлових будівель, більшість із яких зруйновані більш ніж на 20%.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Кремль готує суспільство до затяжної війни. А також про відтворення фото УПА у лісі.