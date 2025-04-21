Масштабы разрушений в Затоке в Одесской области после обстрелов РФ — видео

Какой выглядит Одесская Затока — что осталось от курорта
В сети распространяется видео о том, как сегодня выглядит один из самых известных курортов Одесской области после российских обстрелов. Враг атаковал населенный пункт на протяжении трех лет с момента полномасштабного вторжения.
Видео разрушений распространяется по соцсетям.
Разрушенная Затока
Сегодня привычную Затоку уже не узнать. Там, где были базы отдыха, на которые приезжали тысячи человек, руины. Здесь можно снимать фильмы ужасов без декорации — людей нет, разрушенные дома, дорога вся в обломках и строительном мусоре. Это последствия атак со стороны РФ. Враг полностью уничтожил курортную зону, направляя туда ракеты и дроны. На восстановление теперь уйдут годы и миллионы долларов.
"Мнение о том, что Затока полностью разрушена, сложилась благодаря видео об этом месте", — говорит автор видео.
До вторжения РФ Затока была любимым местом отдыха россиян, белорусов и туристов из Молдовы. Традиционно курортный сезон здесь начинался с конца апреля и заканчивался в начале октября.
Обстрелы Затоки
Напомним, российские военные регулярно атакуют Затоку. Под удары попадают базы отдыха, санатории и жилые дома. По данным на 2024 год, в поселке поврежден 41 нежилой объект и 118 жилых зданий, большинство из которых разрушены более чем на 20%.
Напомним, недавно мы писали о том, что Кремль готовит общество к затяжной войне. А также о воссоздании фото УПА в лесу.
Читайте Новини.LIVE!