Масштабы разрушений в Затоке в Одесской области после обстрелов РФ — видео

Обстрел Затоки. Фото: Одесская областная прокуратура

В сети распространяется видео о том, как сегодня выглядит один из самых известных курортов Одесской области после российских обстрелов. Враг атаковал населенный пункт на протяжении трех лет с момента полномасштабного вторжения.

Видео разрушений распространяется по соцсетям.

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Разрушенная Затока

Сегодня привычную Затоку уже не узнать. Там, где были базы отдыха, на которые приезжали тысячи человек, руины. Здесь можно снимать фильмы ужасов без декорации — людей нет, разрушенные дома, дорога вся в обломках и строительном мусоре. Это последствия атак со стороны РФ. Враг полностью уничтожил курортную зону, направляя туда ракеты и дроны. На восстановление теперь уйдут годы и миллионы долларов.

"Мнение о том, что Затока полностью разрушена, сложилась благодаря видео об этом месте", — говорит автор видео.

До вторжения РФ Затока была любимым местом отдыха россиян, белорусов и туристов из Молдовы. Традиционно курортный сезон здесь начинался с конца апреля и заканчивался в начале октября.

Обстрелы Затоки

Напомним, российские военные регулярно атакуют Затоку. Под удары попадают базы отдыха, санатории и жилые дома. По данным на 2024 год, в поселке поврежден 41 нежилой объект и 118 жилых зданий, большинство из которых разрушены более чем на 20%.

Напомним, недавно мы писали о том, что Кремль готовит общество к затяжной войне. А также о воссоздании фото УПА в лесу.