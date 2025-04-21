Рефат Чубаров о будущем Крыма после его деоккупации Украиной

Оккупанты в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

После освобождения Крыма Украина не повторит ошибок 1991 года, когда под давлением Москвы позволила России оставить Черноморский флот в Севастополе. Безопасность на деоккупированном полуострове установят с помощью стран НАТО.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала Эспрессо.

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По словам Рефата Чубарова, на территории Крыма больше никогда не будет российских военных баз. После освобождения полуостров станет частью системы безопасности Черного и Средиземного морей вместе с альянсом НАТО.

"До 2014 года я сказал бы, что Крым должен быть абсолютно демилитаризованным, и в Меджлисе видели развитие украинского Крыма как территорию развитого туризма. Но теперь мы понимаем, что после освобождения Украина будет центральным государством, которое будет обеспечивать безопасность в Черноморско-Средиземноморском пространстве", — сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В Меджлисе также добавляют, что после деоккупации Крыма Севастополь лишится "особого российского статуса" и станет частью исторического Бахчисарайского района.

Напомним, недавно мы писали об утренней атаке на Николаев. А также о ракетоносителях врага в Черном море.