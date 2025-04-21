Рефат Чубаров про майбутнє Криму після його деокупації Україною

Окупанти в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ

Після звільнення Криму Україна не повторить помилок 1991 року, коли під тиском Москви дозволила Росії залишити Чорноморський флот у Севастополі. Безпеку на деокупованому півострові встановлять за допомогою країн НАТО.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі каналу Еспресо.

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За словами Рефата Чубарова, на території Криму більше ніколи не буде російських військових баз. Після звільнення півострів стане частиною системи безпеки Чорного та Середземного морів разом з альянсом НАТО.

"До 2014 року я сказав би що Крим має бути абсолютно демілітаризованим, і в Меджлісі бачили розвиток українського Криму як територію розвинутого туризму. Але тепер ми розуміємо, що після звільнення Україна буде центральною державою, яка буде забезпечувати безпеку в Чорноморсько-Середземноморському просторі", — сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У Меджлісі також додають, що після деокупації Криму Севастополь позбавиться "особливого російського статусу" та стане частиною історичного Бахчисарайського району.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ранкову атаку на Миколаїв. А також про ракетоносії ворога у Чорному морі.