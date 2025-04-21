Рефат Чубаров про майбутнє Криму після його деокупації Україною

Без РФ, але з НАТО — майбутнє Криму після деокупації півострова
Після звільнення Криму Україна не повторить помилок 1991 року, коли під тиском Москви дозволила Росії залишити Чорноморський флот у Севастополі. Безпеку на деокупованому півострові встановлять за допомогою країн НАТО.
Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі каналу Еспресо.
Крим після деокупації
За словами Рефата Чубарова, на території Криму більше ніколи не буде російських військових баз. Після звільнення півострів стане частиною системи безпеки Чорного та Середземного морів разом з альянсом НАТО.
"До 2014 року я сказав би що Крим має бути абсолютно демілітаризованим, і в Меджлісі бачили розвиток українського Криму як територію розвинутого туризму. Але тепер ми розуміємо, що після звільнення Україна буде центральною державою, яка буде забезпечувати безпеку в Чорноморсько-Середземноморському просторі", — сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
У Меджлісі також додають, що після деокупації Криму Севастополь позбавиться "особливого російського статусу" та стане частиною історичного Бахчисарайського району.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ранкову атаку на Миколаїв. А також про ракетоносії ворога у Чорному морі.
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