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РФ намагається захистити техніку в Криму від атак ЗСУ

21 квітня 2025 14:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
РФ побоюється нападу ЗСУ на Крим та ховає техніку і засоби ППО — АТЕШ
Військові в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росіяни масово переміщують техніку та засоби ППО в окупованому Криму. Таким чином РФ намагається врятувати свої засоби оборони від ймовірних атак українських дронів.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ у соцмережах.

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Переміщення техніки

Агенти "АТЕШ" повідомляють, що окупанти почали масово переміщувати техніку та засоби ППО по всьому Криму. Часто цей процес не скоординований та хаотичний. За інформацією партизан з-поміж військовослужбовців ЗС РФ, на півострові намагаються посилити заходи безпеки. Однак все зводиться до того, що засоби оборони перевозять без конкретного плану. Це більше схоже на паніку або імітацію діяльності, щоб подати звіт начальству про проведені заходи.

"Ситуація нагадує період 2023-2024, коли по Криму активно завдавали ударів. Ми продовжуємо спостерігати за діями рашистів на півострові та передаємо всю важливу інформацію Силам оборони України. У кожному місті у нас є очі, від яких неможливо втекти", — йдеться у повідомленні агентів АТЕШ.

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Переміщенння техніки в Криму. Фото: АТЕШ
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Переміщення військових на півострові. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про майбутнє Криму після деокупації. А також про ранкову атаку на Миколаїв.

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