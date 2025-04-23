Последствия атаки РФ в Одесской области - что пережили люди и как спасали животных

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной дроновой атаки пострадали дома в одном из сел Одесской области, возникли пожары, которые ликвидировали как добровольцы, так и спасатели. Населенный пункт остался без водоснабжения, а местные жители до сих пор оправляются от пережитого ужаса.

О том, как жители Одесской области пережили эту ночь узнавали журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Последствия обстрела

Любовь Даниловна оказалась под вражеским обстрелом в третий раз. На этот раз дом женщины получил значительные повреждения. Пенсионерка говорит: где брать деньги на восстановление дома даже не представляет. Остается только надеяться на помощь от государства.

"В первый раз у меня побило навес, во второй попал осколок в бак с водой. А это уже третий случай. На этот раз повреждения и на фасаде и внутри помещения, сломало роллеты. Я пенсионерка и даже не представляю где я возьму деньги",— говорит Любовь Даниловна.

Любовь Даниловна, пережила атаку в третий раз. Фото: Новини.LIVE

Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE

Сломанный забор. Фото: Новини.LIVE

Без окон и дверей

Дом Оксаны Прохоровой теперь остался без окон и дверей — все выбило взрывной волной. Кроме того, пострадал вольер для ее меньших друзей — собак породы акита-ину, которых женщина очень любит. Одна из них ночью убежала в неизвестном направлении от пережитого ужаса, однако утром местные помогли найти и вернуть контуженное взрывом животное.

"Пес очень испугался и убежал, но потом мы его нашли. Всем селом искали. Щенятки очень испугались... Весь подвал был в дыму. В доме начало гореть...", — говорит Оксана Прохорова.

Кроме вольера, окон и дверей придется ремонтировать и крышу дома, добавляет Оксана.

Оксана Прохорова, до сих пор в шоке. Фото: Новини.LIVE

Собаки Оксаны. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный вольер. Фото: Новини.LIVE

Поселок без воды

В результате атаки пострадали 5 домов. Кроме того, был сильно поврежден водовод, который питает все село. Коммунальщики уже начали ремонтные работы, уверяют местные чиновники. Однако когда удастся восстановить снабжение пока неизвестно.

"Прилет пришелся на жилую застройку. 5 домов получили повреждения различной степени. Пробит водовод кооператива. Сейчас проводятся ремонтные работы. Имущество повреждено, но обошлось без жертв",— говорит секретарь Таировского поселкового совета Александр Орлов.

Сейчас работает оперативный штаб, который фиксирует убытки людей с целью дальнейшей компенсации.

Александр Орлов, секретарь поселкового совета. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный двор. Фото: Новини.LIVE

Ликвидация пожара

В результате взрывов загорелись пожары в домах местных жителей и в одном из складских помещений. Обломками был поврежден и газовод, который также загорелся пламенем. Возгорание ликвидировали не только спасатели ГСЧС, но и местные добровольцы.

"Вместе со спасателями пожар ликвидировали добровольцы и подразделение Национальной гвардии. Горел трехэтажный жилой дом с рядом расположенным гаражом. А также камыш на площади 300 кв.м",— говорит пресс-спикер ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Сломанная ролета. Фото: Новини.LIVE

Забор сломан. Фото: Новини.LIVE

После прилета. Фото: Новини.LIVE

После атаки с людьми работали психологи ГСЧС, поскольку они были в состоянии стресса разной степени. Некоторые жители села до сих пор не отошли от шока.

Напомним, недавно мы писали об опасности от кораблей врага в Черном море. А также о взрывах, которые раздавались в Одессе.