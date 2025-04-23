Наслідки атаки РФ на Одещину - що пережили люди та як рятували тварин

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

В результаті нічної дронової атаки постраджали будинки в одному з сіл на Одещині, зайнялися пожежі, які ліквідували як добровольці, так і рятувальники. Населенний пункт залишився без водопостачання, а місцеві мешканці ще й досі оговтаються від пережитого жаху.

Про те, як мешканці Одещини пережили цю ніч дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Наслідки обстрілу

Любов Данилівна опинилася під ворожим обстрілом втретє. Цього разу будинок жінки отримав значні ушкодження. Пенсіонерка каже: де брати гроші на відновлення оселі навіть не уявляє. Залишається лише сподіватися на допомогу від держави.

"В перший раз в мене побило навіс, в другий потрапив уламок у бак з водою. А це вже третій випадок. Цього разу пошкодження і на фасаді і в середині приміщення, зламало ролети. Я пенсіонерка та навіть не уявляю де я візьму гроші", — каже Любов Данилівна.

Любов Данилівна, пережила атаку втретє. Фото: Новини.LIVE

Руйнування після атаки. Фото: Новини.LIVE

Зламаний забор. Фото: Новини.LIVE

Без вікон і дверей

Оселя Оксани Прохорової тепер лишилася без вікон та дверей — усе вибило вибуховою хвилею. Крім, того постраждав вольєр для її менших друзів — собак породи акіта-іну, яких жінка дуже любить. Одна з них вночі збігла у невідомому напрямку від пережитого жаху, однак вранці місцеві допомогли знайти та повернути контужену вибухом тварину.

"Пес дуже злякався та втік, але потім ми його знайшли. Всім селом шукали. Цуценятки дуже злякались... Весь підвал був у диму. В будинку почало горіти...", — каже Оксана Прохорова.

Окрім вольєру, вікон та дверей доведеться ремонтувати і дах будинку, додає Оксана.

Оксана Прохорова, досі у шоці. Фото: Новини.LIVE

Собаки Оксани. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений вольєр. Фото: Новини.LIVE

Селище без води

Внаслідок атаки постраждали 5 домівок. Крім того, був сильно пошкоджений водовод, який живить усе село. Комунальники вже розпочали ремонтні роботи, запевняють місцеві чиновники. Однак коли вдасться відновити постачання поки невідомо.

"Приліт прийшовся на житлову забудову. 5 будинків отримали ушкодженя різного ступеню. Пробито водовод кооперативу. Наразі проводяться ремонті роботи. Майно пошкоджене, але обійшлося без жертв", — каже секретар Таїровської селищної ради Олександр Орлов.

Наразі працює оперативний штаб, який фіксує збитки людей з метою подальшої компенсації.

Олександр Орлов, секретар селищної ради. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджене подвір'я. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація пожежі

В результаті вибухів зайнялися пожежі в домівках місцевих мешканців та в одному зі складських приміщень. Уламками був пошкоджений і газовод, який також зайнявся полумям. Загоряння ліквідували не тільки рятувальники ДСНС, але й місцеві добровольці.

"Разом з рятувальниками пожежу ліквідували добровольці і підрозділ Національної гвардії. Горів триповерховий житловий будинок з поруч розташованим гаражем. А також очерет на площі 300 кв.м", — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Зламана ролета. Фото: Новини.LIVE

Забор зламаний. Фото: Новини.LIVE

Після прильоту. Фото: Новини.LIVE

Після атаки із людьми працювали психологи ДСНС, оскільки вони були у стані стресу різного ступеню. Деякі мешканці села ще й досі не відійшли від шоку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про небезпеку від кораблів ворога у Чорному морі. А також про вибухи, які лунали в Одесі.