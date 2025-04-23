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В Одесі відключають світло — кому доведеться дістати повербанки

23 квітня 2025 10:01
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення світла в Одесі - коли відновлять, від ДТЕК та Укренерго
Ремот на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишились без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, в залежності від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Володимира Хавкіна, 9а, 41Д,
  • Геологічна, 9, 9а, 22, 23б, Д.
  • Сигаревича,
  • Котляревського, 1-23, 4-14,
  • Кругова, Степова, 1-31,
  • Хавкіна,
  • Хуторська,
  • Л. Гінзбург, 5-43,
  • Оранжерейний,18-30, 27-43,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний, 1-17,2-16,
  • пров. Шебелинський, 13-27

Роботи з 09:00 до 18:00. 

Південний РЕМ:

  • Є. Танцюри, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,
  • Івана та Юрія Лип, 31- 41,
  • Інглезі, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,
  • Космонавтів, 38-68.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Французький б-р, 26/2, 26/корп.1,
  • Довженка, 7,9,
  • Квіткова, 12-21,
  • Пироговська, 3-13,
  • Платанова,
  • Радісна, 114,116,
  • Савельєва Артура, 12-20б,
  • С. Ріхтера,67-109,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-5, 2-6, 2-й
  • Бузковий, 1-19,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Шампанський, 1-й проїзд
  • Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.

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