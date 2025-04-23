Відключення світла в Одесі - коли відновлять, від ДТЕК та Укренерго

Ремот на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишились без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, в залежності від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Володимира Хавкіна, 9а, 41Д,

Геологічна, 9, 9а, 22, 23б, Д.

Сигаревича,

Котляревського, 1-23, 4-14,

Кругова, Степова, 1-31,

Хавкіна,

Хуторська,

Л. Гінзбург, 5-43,

Оранжерейний,18-30, 27-43,

пров. Хуторський,

пров. Цементний, 1-17,2-16,

пров. Шебелинський, 13-27

Роботи з 09:00 до 18:00.

Південний РЕМ:

Є. Танцюри, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,

Івана та Юрія Лип, 31- 41,

Інглезі, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,

Космонавтів, 38-68.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Французький б-р, 26/2, 26/корп.1,

Довженка, 7,9,

Квіткова, 12-21,

Пироговська, 3-13,

Платанова,

Радісна, 114,116,

Савельєва Артура, 12-20б,

С. Ріхтера,67-109,

пров. 1-й Бузковий, 1-5, 2-6, 2-й

Бузковий, 1-19,

пров. Килимовий, 5, 7, 9,

Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,

пров. Шампанський, 1-й проїзд

Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.