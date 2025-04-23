Відключення світла в Одесі - коли відновлять, від ДТЕК та Укренерго

В Одесі відключають світло — кому доведеться дістати повербанки
Через планові роботи на мережах тисячі одеситів сьогодні залишились без світла. Відновити постачання електрики обіцяють з 17:00 до 19:00, в залежності від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Володимира Хавкіна, 9а, 41Д,
- Геологічна, 9, 9а, 22, 23б, Д.
- Сигаревича,
- Котляревського, 1-23, 4-14,
- Кругова, Степова, 1-31,
- Хавкіна,
- Хуторська,
- Л. Гінзбург, 5-43,
- Оранжерейний,18-30, 27-43,
- пров. Хуторський,
- пров. Цементний, 1-17,2-16,
- пров. Шебелинський, 13-27
Роботи з 09:00 до 18:00.
Південний РЕМ:
- Є. Танцюри, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,
- Івана та Юрія Лип, 31- 41,
- Інглезі, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,
- Космонавтів, 38-68.
Роботи до 17:00.
Центральний РЕМ:
- Французький б-р, 26/2, 26/корп.1,
- Довженка, 7,9,
- Квіткова, 12-21,
- Пироговська, 3-13,
- Платанова,
- Радісна, 114,116,
- Савельєва Артура, 12-20б,
- С. Ріхтера,67-109,
- пров. 1-й Бузковий, 1-5, 2-6, 2-й
- Бузковий, 1-19,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Шампанський, 1-й проїзд
- Бузковий, 1-6.
Роботи до 19:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на комуналку у квітні, а також про ремонт Одеської ТЕЦ.
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