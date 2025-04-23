Отключение света в Одессе - когда восстановят, от ДТЭК и Укрэнерго

В Одессе отключают свет — кому придется достать повербанки
Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Северный РЭС:
- Владимира Хавкина, 9а, 41Д,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б, Д.
- Сигаревича,
- Котляревского, 1-23, 4-14,
- Круговая, Степная, 1-31,
- Хавкина,
- Хуторская,
- Л. Гинзбург, 5-43,
- Оранжерейный, 18-30, 27-43,
- переулок Хуторский,
- переулок Цементный, 1-17,2-16,
- переулок Шебелинский, 13-27
Работы с 09:00 до 18:00.
Южный РЭС:
- Е. Танцюры, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,
- Ивана и Юрия Лип, 31-41,
- Инглези, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,
- Космонавтов, 38-68.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Французский б-р, 26/2, 26/корп.1,
- Довженко, 7,9,
- Цветочная, 12-21,
- Пироговская, 3-13,
- Платанова,
- Радостная, 114,116,
- Савельева Артура, 12-20б,
- С. Рихтера,67-109,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-5, 2-6, 2-й
- Сиреневый, 1-19,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9,
- Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
- переулок Шампанский, 1-й проезд
- Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.
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