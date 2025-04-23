Отключение света в Одессе - когда восстановят, от ДТЭК и Укрэнерго

Ремот на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

Владимира Хавкина, 9а, 41Д,

Геологическая, 9, 9а, 22, 23б, Д.

Сигаревича,

Котляревского, 1-23, 4-14,

Круговая, Степная, 1-31,

Хавкина,

Хуторская,

Л. Гинзбург, 5-43,

Оранжерейный, 18-30, 27-43,

переулок Хуторский,

переулок Цементный, 1-17,2-16,

переулок Шебелинский, 13-27

Работы с 09:00 до 18:00.

Южный РЭС:

Е. Танцюры, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,

Ивана и Юрия Лип, 31-41,

Инглези, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,

Космонавтов, 38-68.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Французский б-р, 26/2, 26/корп.1,

Довженко, 7,9,

Цветочная, 12-21,

Пироговская, 3-13,

Платанова,

Радостная, 114,116,

Савельева Артура, 12-20б,

С. Рихтера,67-109,

переулок 1-й Сиреневый, 1-5, 2-6, 2-й

Сиреневый, 1-19,

переулок Ковровый, 5, 7, 9,

Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,

переулок Шампанский, 1-й проезд

Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.