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В Одессе отключают свет — кому придется достать повербанки

23 апреля 2025 10:01
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение света в Одессе - когда восстановят, от ДТЭК и Укрэнерго
Ремот на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за плановых работ на сетях тысячи одесситов сегодня остались без света. Восстановить поставки электричества обещают с 17:00 до 19:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • Владимира Хавкина, 9а, 41Д,
  • Геологическая, 9, 9а, 22, 23б, Д.
  • Сигаревича,
  • Котляревского, 1-23, 4-14,
  • Круговая, Степная, 1-31,
  • Хавкина,
  • Хуторская,
  • Л. Гинзбург, 5-43,
  • Оранжерейный, 18-30, 27-43,
  • переулок Хуторский,
  • переулок Цементный, 1-17,2-16,
  • переулок Шебелинский, 13-27

Работы с 09:00 до 18:00.

Южный РЭС:

  • Е. Танцюры, 17, 17/2, 18, 21, 23/1, 23/5,
  • Ивана и Юрия Лип, 31-41,
  • Инглези, 12, 12/корп.2,3, 15, 16, 18,
  • Космонавтов, 38-68.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Французский б-р, 26/2, 26/корп.1,
  • Довженко, 7,9,
  • Цветочная, 12-21,
  • Пироговская, 3-13,
  • Платанова,
  • Радостная, 114,116,
  • Савельева Артура, 12-20б,
  • С. Рихтера,67-109,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-5, 2-6, 2-й
  • Сиреневый, 1-19,
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9,
  • Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
  • переулок Шампанский, 1-й проезд
  • Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах на коммуналку в апреле, а также о ремонте Одесской ТЭЦ.

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