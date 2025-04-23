Тысячи одесситов остались без воды - когда возобновят поставки, Инфоксводоканал

Бювет в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 20:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за ремонтных работ тысячи одесситов, проживающих по следующим адресам, сегодня остались без воды:



До 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Академика Королева — 81/4.

До 16:00 без воды будут жители:

бульвар Приморский — все дома;

пл. Европейская — все дома.

До 19:00 водоснабжения не будет:

с. Фонтанка — все дома;

с. Вапнярка — все дома;

с. Новая Дофиновка — все дома;

поселок Черноморское — все дома;

с. Булдинка — все дома;

с. Новые Беляры — все дома;

с. Визирка — все дома.

Бюветы в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали об отключении света сегодня. А также о тарифах на коммуналку в апреле