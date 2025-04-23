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В Одессе и области отключения воды — адреса бюветов

23 апреля 2025 12:06
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов остались без воды - когда возобновят поставки, Инфоксводоканал
Бювет в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 20:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за ремонтных работ тысячи одесситов, проживающих по следующим адресам, сегодня остались без воды:

До 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Академика Королева — 81/4.

До 16:00 без воды будут жители:

  • бульвар Приморский — все дома;
  • пл. Европейская — все дома.

До 19:00 водоснабжения не будет:

  • с. Фонтанка — все дома;
  • с. Вапнярка — все дома;
  • с. Новая Дофиновка — все дома;
  • поселок Черноморское — все дома;
  • с. Булдинка — все дома;
  • с. Новые Беляры — все дома;
  • с. Визирка — все дома.

Бюветы в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали об отключении света сегодня. А также о тарифах на коммуналку в апреле

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