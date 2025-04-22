Є вирогідність атаки на Одесу 9 травня — речник ВМС Плетенчук

Ракети летять. Фото ілюстративне: fakty.com

У Військово-морських силах України попередили про ймовірний обстріл РФ на 9 травня. ЗСУ вже готуються до відбиття атаки, тому у ворога немає шансів напасти зненацька.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE

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Ймовірний обстріл

День Перемоги 9 травня для Росії є сакральною датою, тому саме в цей день є ймовірність чергового обстрілу з боку РФ. У зв'язку із цим Сили оборони України вже заздалегідь готуються до атаки, аби встигнути її успішно відбити.

"Для них дуже важливий символізм, як вприниципі і в радянській школі агітпропу, де багато уваги приділяли саме датам. Цей міфодизайн по-радянські він дієвий, це правда, і в сенсі інформаційних технологій росіяни не пасуть задніх. І до подібних дат вони намагаються щось показати і чогось досугнути", — каже речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

У ВМС додають, що для того, аби продемонструвати ті чи інші успіхи, військове керівництво РФ ніколи не жаліє ні боєприпасів, ні власного особового складу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як РФ минулої ночі рятувала свої кораблі. А також про наслідки обстрілу Одеси дронами.