Есть вероятность атаки на Одессу 9 мая — спикер ВМС Плетенчук

Ракеты летят. Фото иллюстративное: fakty.com

В Военно-морских силах Украины предупредили о вероятном обстреле РФ на 9 мая. ВСУ уже готовятся к отражению атаки, поэтому у врага нет никаких шансов застать нас врасплох.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE

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Вероятный обстрел

День Победы 9 мая для России является сакральной датой, поэтому именно в этот день есть вероятность очередного обстрела со стороны РФ. В связи с этим Силы обороны Украины уже заранее готовятся к атаке, чтобы успеть ее успешно отбить.

"Для них очень важен символизм, как впринципе и в советской школе агитпропа, где много внимания уделяли именно датам. Этот мифодизайн по-советски он действенный, это правда, и в смысле информационных технологий россияне не отстают. И к подобным датам они пытаются что-то показать и чего-то достичь", — говорит спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

В ВМС добавляют, что для того, чтобы продемонстрировать те или иные успехи, военное руководство РФ никогда не жалеет ни боеприпасов, ни собственного личного состава.

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ прошлой ночью спасала свои корабли. А также о последствиях обстрела Одессы дронами.