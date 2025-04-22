ВМС України про переміщення кораблів РФ із 46 ракетами у Чорному морі — Плетенчук

Російський флот. Фото ілюстративне REUTERS

Інформація про нібито вихід цієї ночі ракетоносіїв у Чорне море з 46 ракетами на борту не відповідає дійсності. Оскільки переміщенням судів росіяни лише намагалися захистити свої кораблі від ураження дронами ЗСУ.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE

Реклама

Читайте також:

Переміщення кораблів

За даними ВМС, ворожі судна дійсно перебували в акваторії Чорного моря. Однак йдеться не про бойовий вихід, як про це повідомляли моніторингові канали, а про внутрішнє переміщення кораблів у межах гавані базування в Новоросійську. Таким чином командування флоту РФ намагається уникнути ймовірного ураження.

"Вони виходили в гавань, тобто разосереджували корабельно-катерний склад з метою уникнення ураження. Якщо простіше: переставляли кораблі місцями. Все відбувалося в межах воєнної гавані. Хтось вирішив, що це вихід в море, але ні", — каже речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Наразі у Чорному морі перебуває один ракетоносій — підводний човен типу "Варшавянка", на борту якого може бути до 6 ракет. Загроза обстрілу зберігається постійно, проте наразі ситуація залишається стабільною, додають у ВМС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ранкову загрозу від ракетоносіїв РФ. А також про наслідки обстрілу Одеси дронами.