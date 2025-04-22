В Одесской области продали арестованный российский корабль - какая цена

Ника Спирит. Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) продало на аукционе арестованный российский нефтяной танкер Nika Spirit. Его стоимость составила 6,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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По результатам конкурентных торгов, танкер, предварительно оцененный в 2,4 млн гривен, был продан почти втрое дороже. Эти деньги передадут в государственный бюджет. Судно было изношено на 80%, а его восстановление требует не менее 20 миллионов гривен инвестиций.

Что известно о NIKA SPIRIT

Танкер Nika Spirit, ранее известный как Neyma, был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил Одесской области и идентифицирован как судно, которое блокировало Керченский пролив в ноябре 2018 года. Тогда российские пограничники с применением оружия захватили украинские военные корабли с 24 членами экипажа. А в ноябре 2024 года Днепровский районный суд Киева разрешил передать арестованный Nika Spirit для реализации.

Добавим, в управлении АРМА сейчас находится 16 арестованных судов.

Напомним, недавно мы писали о том, как работают одесские порты. А также о выбросе пальмового масла в море.