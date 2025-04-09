В Одесской области загрязнили море пальмовым маслом — какое наказание

Судно в порту. Фото: Одесская областная прокуратура

Старпом иностранного судна в Одесской области допустил выброс в акваторию большого количества пальмового масла и нанес экологии ущерб на сумму более 2 миллионов долларов. За это ему грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, в акватории морского порта "Пивденный" во время разгрузки судна под флагом Барбадос произошел неконтролируемый сброс пальмового масла — вещества, которое является опасным для морской среды. Кроме того, еще одна утечка за борт произошла во время перекачки остатков жидкости из носовых грузовых танков в отстойные резервуары. Несоблюдение подозреваемым установленных процедур мониторинга, в частности проверки грузовой системы и контроля за оборудованием, привело к сбросу 7,2 тонн загрязняющего вещества. Указанные действия являются нарушением требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года. По подсчетам экспертов, государству нанесен ущерб на более 2 млн долларов США.

Собранное масло. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 243 УК Украины (Загрязнение моря). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о загрязнении Черного моря мазутом. А также о борьбе с остатками нефтепродуктов.