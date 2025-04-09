В Одесской области появятся железнодорожные сканеры

Поезда на железной дороге. Фото иллюстративное: parlament.ua

В Одесской области появятся сканеры для таможенного досмотра грузовых вагонов. Кроме того, такие приборы собираются установить на всех железнодорожных контрольно-пропускных пунктах страны.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Железнодорожные сканеры

Установить железнодорожные сканеры планируют на Одесско-Румынской и на Закарпатско-Словацкой границах. Сделать это планируют до конца 2025 года.

"Продолжается согласование по поставке международными партнерами стационарных сканирующих систем для осмотра железнодорожных вагонов в пунктах пропуска на границе со Словакией и Румынией. Процесс сканирования будет полностью автоматизированным с круглосуточным режимом работы и возможностью двунаправленного сканирования",— говорит глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.

Это будут не первые железнодорожные сканеры, которые появятся в Украине. Аналогичные приборы уже установили на станциях "Мостиска-2" и "Ягодин" на границе с Польшей.

Зачем нужны сканеры

Благодаря высокой детализации изображений таможенники смогут распознавать даже мелкие скрытые элементы в конструкциях вагонов, например, в полу или в стенах. Сканеры соответствуют самым высоким стандартам по глубине проникновения и качеству изображения, позволяя определять материалы по их структуре. Также они оснащены специальным программным обеспечением для автоматизированного выбора поездов, пригодных для сканирования.

Напомним, недавно мы писали о диверсиях на железной дороге. А также о подростках, которые травмировались на вокзале.