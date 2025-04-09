На Одещині з'являться залізничні сканери

Потяги на залізниці. Фото ілюстративне: parlament.ua

На Одещині з'являться сканери для митного огляду вантажних вагонів. Крім того, такі прилади збираються встановити на всіх залізничних контролько-пропускних пунктах країни.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Залізничні сканери

Встановити залізничні сканери планують на Одесько-Румунському та на Закарпатсько-Словацьому кордонах. Зробити це планують до кінця 2025 року.

"Триває узгодження щодо постачання міжнародними партнерами стаціонарних скануючих систем для огляду залізничних вагонів у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Румунією. Процес сканування буде повністю автоматизованим з цілодобовим режимом роботи і можливістю двонаправленого сканування", — каже очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Це будуть не перші залізничні сканери, які з'являться в Україні. Аналогічні прилади вже встановили на станціях "Мостыська-2" и "Ягодин" на кордоні з Польщею.

Навіщо потрібні сканери

Завдяки високій деталізації зображень митники зможуть розпізнавати навіть дрібні приховані елементи в конструкціях вагонів, наприклад, у підлозі чи в стінах. Сканери відповідають найвищим стандартам щодо глибини проникнення та якості зображення, дозволяючи визначати матеріали за їхньою структурою. Також вони оснащені спеціальним програмним забезпеченням для автоматизованого вибору потягів, придатних для сканування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсії на залізниці. А також про підлітків, що травмувалися на вокзалі.