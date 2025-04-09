На Одещині забруднили море пальмовою олією — яке покарання

Судно в порту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Старпом іноземного судна на Одещині допустив викид в акваторію великої кількості пальмової олії та завдав екології збитки на суму понад 2 мільйони доларів. За це йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, в акваторії морського порту "Південний" під час розвантаження судна під прапором Барбадос стався неконтрольований скид пальмової олії — речовини, яка є небезпечною для морського середовища. Крім того, ще один витік за борт стався під час перекачування залишків рідини з носових вантажних танків у відстійні резервуари. Недотримання підозрюваним встановлених процедур моніторингу, зокрема перевірки вантажної системи та контролю за обладнанням, призвело до викиду 7,2 тонни забруднюючої речовини. Вказані дії є порушенням вимог Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден 1973 року. За підрахунками експертів, державі спричинено шкоду на понад 2 млн доларів США.

Зібрана олія. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 243 КК України (Забруднення моря). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про забруднення Чорного моря мазутом. А також про боротьбу із залишками нафтопродуктів.