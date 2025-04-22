На Одещині продали заарештований російський корабель - яка ціна

Nika Spirit. Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) продало на аукціоні заарештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. Його вартість склала 6,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

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За результатами конкурентних торгів, танкер, попередньо оцінений у 2,4 млн гривень, був проданий майже втричі дорожче. Ці гроші передадуть до державного бюджету. Судно було зношене на 80%, а його відновлення потребує щонайменше 20 мільйонів гривень інвестицій

Що відомо про NIKA SPIRIT

Танкер Nika Spirit, раніше відомий як Neyma, був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл на Одещині та ідентифікований як судно, що блокувало Керченську протоку в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї захопили українські військові кораблі із 24 членами екіпажу. А у листопаді 2024 року Дніпровський районний суд Києва дозволив передати арештований Nika Spirit для реалізації.

Додамо, в управлінні АРМА наразі перебуває 16 заарештованих суден.

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