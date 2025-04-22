ВМС Украины о перемещении кораблей РФ с 46 ракетами в Черном море — Плетенчук

Российский флот. Фото иллюстративное REUTERS

Информация о якобы выходе этой ночью ракетоносителей в Черное море с 46 ракетами на борту не соответствует действительности. Поскольку перемещением судов россияне лишь пытались защитить свои корабли от поражения дронами ВСУ.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE

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Перемещение кораблей

По данным ВМС, вражеские суда действительно находились в акватории Черного моря. Однако речь идет не о боевом выходе, как об этом сообщали мониторинговые каналы, а о внутреннем перемещении кораблей в пределах гавани базирования в Новороссийске. Таким образом командование флота РФ пыталось избежать возможного поражения.

"Они выходили в гавань, то есть рассредоточивали корабельно-катерный состав во избежание поражения. Если проще: переставляли корабли местами. Все происходило в пределах военной гавани. Кто-то решил, что это выход в море, но нет",— говорит представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Сейчас в Черном море находится один ракетоноситель — подводная лодка типа "Варшавянка", на борту которой может быть до 6 ракет. Угроза обстрела сохраняется постоянно, однако сейчас ситуация остается стабильной, добавляют в ВМС.

Напомним, недавно мы писали об утренней угрозе от ракетоносителей РФ. А также о последствиях обстрела Одессы дронами.