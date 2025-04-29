Годовщина первого обстрела Одессы кассетным Искандером - дом Гарри Поттера

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Год назад, 29 апреля 2024 года произошел первый удар ракетой с кассетным боезапасом по Одессе. В результате атаки 8 человек погибли, еще 32 были ранены, среди жертв была и 4-летняя девочка.

Сайт Новини.LIVE вспоминает, как это было год назад.

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Удар кассетами по Одессе

Воздушную тревогу 29 апреля 2024 года в городе объявили в 18:24; через четыре минуты после этого, в 18:28, прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. После атаки произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии, которую народе ещё называют "замком Гарри Поттера". Пожар тушили на площади 600 квадратных метров, крыша здания почти полностью выгорела. Враг применил кассетный боезапас, который предназначен для максимального поражения живой силы.

"Могу констатировать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, которая используется для уничтожения живой силы и ведения боевых действий. Но не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям", — прокомментировал тогда спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

От шрапнели пострадали как одесситы, так и гости города, прогуливавшиеся по Трассе здоровья.

Пожар дома Гарри Поттера. Фото: Новини.LIVE

Возгорание после атаки. Фото: Новини.LIVE

Тушение пожара. Фото: Новини.LIVE

Погибшие и раненые

Поскольку удар был по гражданской инфраструктуре, без жертв среди одесситов не обошлось. В результате 32 человека были ранены, 7 погибли на месте, еще один человек умер от инсульта в больнице.

Также во время атаки был травмирован бывший народный депутат нескольких созывов Сергей Кивалов. Он получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован.

Пожар на крыше. Фото: Новини.LIVE

После атаки Фото: Новини.LIVE

Гибель Златы

Один из обломков попал в сердце 4-летней девочки Златы Новиковой. Медики около месяца боролись за ее жизнь, но к сожалению, безуспешно — она ушла из жизни.

"К сожалению, количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка. Наши медики боролись до последнего",— говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олегка Кипера.

Фрагменты шрапнели от кассетного боезапаса находили тогда на площади 1,5 километров от места прилета.

Захоронение Златы Новиковой. Фото: Новини.LIVE

Мать прощается с дочерью. Фото: Новини.LIVE

Мать и бабушка Златы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о годовщине обстрела ЖК Тирас. А также о том, как сегодня выглядит замок Гарри Поттера в Одессе после обстрела год назад.